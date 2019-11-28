Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського

Волонтер Маруся Звіробій, у якої провели обшуки у справі про можливу погрозу вбивством щодо Президента Зеленського, знову повторила свої погрози на адресу глави держави. Про це вона сказала в коментарі телеканалу "Прямий".

Так, Звіробій заявила, що у ЗМІ була поширена вирвана з контексту розмова з депутатом від "Євросолідарності" Софією Фединою, в якій вони обговорювали перепалку Зеленського з бійцем у Золотому на Донбасі.

"Його попередили: якщо ти будеш хамити... Повторюю ще раз: якщо ти будеш хамити нашим військовослужбовцям, то з тобою станеться все, що там ми за списком тобі пояснювали з Фединою. Якщо ще не доходить. І якщо ти думаєш, що з тобою не станеться, бо ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся — відбудеться все так, як ми сказали", — сказала Звіробій.

Також Звіробій прокоментувала обшуки. Вона вважає їх політичним переслідуванням і підкреслила, що посягання на життя їй могли інкримінувати якщо б знайшли знаряддя вбивства, однак нічого подібного в її будинку виявлено не було.

"Якщо б у мене тут знайшли щось, чим я можу його підірвати, чи що вони там шукають ... це якась порожня погроза і абсолютно безпідставна", - зазначила Звіробій.

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Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Фединій. Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.

Раніше депутат від партії Порошенка "Солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій в прямому ефірі обговорювали варіанти загибелі президента Зеленського.