Первых 22 бойца спецназа ГБР начали службу, - Варченко

Первые 22 бойца управления специального назначения Государственного бюро расследований (ГБР), о наборе которого объявили в начале сентября, приняли присягу на верность Украине.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Первые 22 бойца управления спецназначения Государственного бюро расследований приняли присягу на верность Украине", - написала она.

По словам Варченко, бюро шло к созданию спецзнала два года и с присягой бойцов начинается новый этап в развитии ГБР, расширяющий возможности бюро.

Также замдиректора напомнила, что к силам спецназначения могут присоединиться желающие украинцы.

Как сообщали Українські Новини, кандидатв прошли пройти четкую процедуру отбора в несколько этапов. Особенность конкурса заключалась в том, что сотрудников набирали по квоте 40 на 60. То есть, 40% - оперативники с опытом, а 60% - люди, не работавшие ранее в правоохранительных органах. Все оперативники после прохождения конкурса прошли обучение или переподготовку (в случае с теми, кто обладает опытом оперативно-розыскной работы). Ранее ГБР объявило о желании создать свой спецназ.

Тем временем директор ГБР Роман Труба не собирается подавать в отставку.