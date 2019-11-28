Китай дозволив Україні експортувати шрот ріпаку і мед

Китай і Україна підписали протоколи щодо допуску експорту ріпаку та шроту меду з України в Китай у той час як в Україні затвердили нові вимоги до меду

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Підписали два протоколи щодо ріпакового шроту і меду. Так що, шановні виробники, - можете відправляти", - написав він.

Також Качка зазначив, що сторони погодили експортний протокол щодо м'яса птиці, і сподівається, що поставки з України розпочнуться до кінця 2019 року. Крім того, торгпред заявив, що в рамках свого робочого візиту в Китай він провів продуктивну зустріч із Генеральною митною адміністрацією КНР про спільні дії щодо низки товарних позицій.

Згідно з повідомленням, Качка обговорив із головою Китайської експортно-імпортної палати продуктів харчування CFNA Цао Дероном B2B-зв'язку в аграрній сфері й про допомогу в участі у виставках, у тому числі Шанхайській імпортній виставці.

Як повідомляли Українські Новини, Україна увійшла до трійки світових лідерів з експорту меду. Тим часом імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів з початку року.