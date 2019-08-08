В Украине утвердили новые требования к меду

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило требования к производству и маркировке меда.\r\nСоответствующий № 330 от 19 июня опубликован на официальном сайте министерства, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что приказ гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского Союза в части требований к меду, что позволит обеспечить украинский рынок качественной продукцией и расширить экспортные возможности.\r\nСогласно ему, мед должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты) и пыльцевых зерен, попадающих в процессе переработки пчелами нектара.\r\nПри этом цвет должен быть от прозрачного, белого, светло-желтого до темно-коричневого.\r\nК меду, что маркируется словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки.\r\nМаркировка указанных продуктов может быть дополнена информацией о специальных критериях качества.\r\nНа этикетке меда для кондитерских изделий наряду с его названием должно быть указано: "предназначен только для продуктов, подлежащих переработке".\r\nДанный приказ вступает в силу через 6 месяцев - с 6 февраля 2020 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту мед.\r\nРанее Верховная Рада изменила правила маркировки продуктов питания.