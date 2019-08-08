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08 августа 2019, четверг, 07:00 42
Экономика 2019-08-08T07:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине утвердили новые требования к меду

В Украине утвердили новые требования к меду

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило требования к производству и маркировке меда.

Соответствующий № 330 от 19 июня опубликован на официальном сайте министерства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что приказ гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского Союза в части требований к меду, что позволит обеспечить украинский рынок качественной продукцией и расширить экспортные возможности.

Согласно ему, мед должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты) и пыльцевых зерен, попадающих в процессе переработки пчелами нектара.

При этом цвет должен быть от прозрачного, белого, светло-желтого до темно-коричневого.

К меду, что маркируется словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки.

Маркировка указанных продуктов может быть дополнена информацией о специальных критериях качества.

На этикетке меда для кондитерских изделий наряду с его названием должно быть указано: "предназначен только для продуктов, подлежащих переработке".

Данный приказ вступает в силу через 6 месяцев - с 6 февраля 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту мед.

Ранее Верховная Рада изменила правила маркировки продуктов питания.

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