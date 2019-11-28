На "нормандської зустрічі" Зеленський не збирається йти на поступки Путіну, - Данилов

На зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в грудні 2019 року в Парижі, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не збирається йти на поступки президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це журналістам заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

"Потрібно розуміти з ким і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч... Я впевнений, що від президента Зеленського ні кроку якихось поступок, які будуть не на користь нашій державі, ми там не побачимо", - зазначив Данилов.

Він також уточнив, що українська сторона буде діяти у відповідності з національними інтересами.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Україна виконала домовленості "нормандської четвірки" від 2016 року. Мова йде про розведення сил і засобів на певних ділянках, також відновлення мосту в Станиці Луганській і водопостачання окупованій частині Луганської області.