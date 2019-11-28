підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 13:54 21
Судова влада 2019-11-28T17:00:05+02:00
Українські Новини
Перших 22 бійця спецназу ДБР почали службу, - Варченко

Перших 22 бійця спецназу ДБР почали службу, - Варченко

Спецназ, ДБР, Роман Труба, ДБР України, Ольга Варченко

Перші 22 бійця управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань (ДБР), про набір якого оголосили на початку вересня, прийняли присягу на вірність Україні.

Про це повідомила перший заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Перші 22 бійця управління спецпризначення Державного бюро розслідувань прийняли присягу на вірність Україні", - написала вона.

За словами Варченко, бюро йшло до створення спецназу два роки і з присягою бійців починається новий етап у розвитку ДБР, що розширює можливості бюро.

Також заступник директора нагадала, що до сил спецпризначення можуть приєднатися бажаючі українці.

Як повідомляли Українські Новини, кандидати пройшли пройти чітку процедуру відбору в кілька етапів. Особливість конкурсу полягала в тому, що набирали співробітників за квотою 40 на 60. Тобто, 40% - оперативники з досвідом, а 60% - люди, що не працювали раніше в правоохоронних органах. Всі оперативники після проходження конкурсу пройшли навчання або перепідготовку (у випадку з тими, хто має досвід оперативно-розшукової роботи). Раніше ДБР оголосило про бажання створити свій спецназ.

Тим часом директор ДБР Роман Труба не збирається подавати у відставку.

Більше новин про: Спецназ ДБР Роман Труба ДБР України Ольга Варченко

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok