Перших 22 бійця спецназу ДБР почали службу, - Варченко

Перші 22 бійця управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань (ДБР), про набір якого оголосили на початку вересня, прийняли присягу на вірність Україні.

Про це повідомила перший заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Перші 22 бійця управління спецпризначення Державного бюро розслідувань прийняли присягу на вірність Україні", - написала вона.

За словами Варченко, бюро йшло до створення спецназу два роки і з присягою бійців починається новий етап у розвитку ДБР, що розширює можливості бюро.

Також заступник директора нагадала, що до сил спецпризначення можуть приєднатися бажаючі українці.

Як повідомляли Українські Новини, кандидати пройшли пройти чітку процедуру відбору в кілька етапів. Особливість конкурсу полягала в тому, що набирали співробітників за квотою 40 на 60. Тобто, 40% - оперативники з досвідом, а 60% - люди, що не працювали раніше в правоохоронних органах. Всі оперативники після проходження конкурсу пройшли навчання або перепідготовку (у випадку з тими, хто має досвід оперативно-розшукової роботи). Раніше ДБР оголосило про бажання створити свій спецназ.

Тим часом директор ДБР Роман Труба не збирається подавати у відставку.