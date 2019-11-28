Недашковський постійно не виконував фінплани і працював неефективно, - Міненерго

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пояснило звільнення президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського неефективним менеджментом і постійним невиконанням фінансових планів компанії, хоча "Енергоатом" збільшив прибуток більше ніж в 2 рази

Про це сказано в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Зокрема, серед прикладів неефективного менеджменту наведено приклади із загорянням трансформатора і генератора на 1-му блоці Хмельницької атомної електростанції при запуску після ремонту, зростання кількості порушень у роботі АЕС з 2014 року (в 2018 році було зафіксовано 22 таких випадки, тоді як у 2014 році - 10 випадків).

Крім того, в "Енергоатома" погіршуються фінансові показники, в тому числі EBITDA і рентабельність активів.

Також серед причин звільнення вказані недотримання графіків проведення капітальних і поточних ремонтів енергоблоків АЕС, значне збільшення витрат на обслуговування кредитів (на 33% більше плану), невиконання умов кредитних договорів з Європейським банком реконструкції та розвитку і "Євроатомом" (70% всіх довгострокових зобов'язань), збільшення валютних ризиків, безгосподарність при проведенні закупівель.

Крім того, під час головування Недашковського було відкрито кримінальне провадження щодо двох працівників "Енергоатому" за підозрою в розтраті 6,4 млн євро. Міністерство зазначає, що звільнення Недашковського не вплине на роботу атомних станцій.

Конкурс на посаду президента компанії буде оголошено найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Недашковський задекларував 7,3 млн гривень зарплати за 2018. Тим часом в Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували.