"Энергоатом" увеличил прибыль больше чем в 2 раза

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", согласно международным стандартам финотчетности, увеличила чистую прибыль в 2,1 раза, или на 2,184 млрд гривен до 4,251 млрд гривен в то время, как президент "Энергоатома" задекларировал 7,3 млн гривен зарплаты за 2018

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Чистый доход "Энергоатома" увеличился на 10,4%, или на 3,289 млрд гривен до 34,774 млрд гривен. При этом в 3-м квартале (июль-сентябрь) компания получила 3,137 млрд гривен прибыли и 11,474 млрд гривен дохода.

За 9 месяцев административные расходы компании составили 915,997 млн гривен, расходы на сбыт - 20,923 млн гривен.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 14%, или на 5 567,6 млн гривен до 44 055,3 млн гривен. "Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Энергоатом" увеличил прибыль на 21%, или на 809,4 млн гривен до 4 631,8 млн гривен в сравнении с аналогичными показателями в 2017 году. Тем временем Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" с прибылью 7,1 млрд гривен.