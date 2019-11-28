Генпрокуратура передала в СБУ справу Іловайської трагедії

Генеральна прокуратура передала в Службу безпеки України справу Іловайської трагедії.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба головної військової прокуратури.



"Справа перейшла за підслідністю СБУ", - сказали у відомстві.



У СБУ джерела Українських Новин уточнили, що поки кримінальне провадження ще не передано фізично. Після надходження матеріалів буде вирішено питання про виклик колишнього Президента Петра Порошенка на допит.



Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив Головній військовій прокуратурі вилучити в Офісі Президента документи про проведення Іловайської операції.

Раніше військова прокуратура Генеральної прокуратури почала повторні допити посадових осіб щодо справи про Іловайську трагедію.

Крім того, Генеральна прокуратура встановила загибель 241 українського військовослужбовця у боях під Іловайськом (Донецька область). Тоді військова прокуратура планувала допитати 600 осіб для завершення розслідування масової загибелі військовослужбовців у боях близько Іловайська.



Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.