Из Офиса Президента разрешили изъять документы об Иловайской операции

Суд разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Офисе Президента документы о проведении Иловайской операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Главная военная прокуратура изымет из офиса Президента Украины документы в расследовании по факту Иловайской трагедии", - сказано в нем.

Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.

Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайска.

Как сообщали Українськi Новини, Военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.

Ранее Генеральная прокуратура установила гибель 241 украинского военнослужащего в боях под Иловайском (Донецкая область). Тогда военная прокуратура планировала допросить 600 человек для завершения расследования массовой гибели военнослужащих в боях около Иловайска.