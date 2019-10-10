Из Офиса Президента разрешили изъять документы об Иловайской операции

Суд разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Офисе Президента документы о проведении Иловайской операции.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Главная военная прокуратура изымет из офиса Президента Украины документы в расследовании по факту Иловайской трагедии", - сказано в нем.\r\nПрокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГлавная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.\r\nВ указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.\r\nВ ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайска.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Генеральная прокуратура установила гибель 241 украинского военнослужащего в боях под Иловайском (Донецкая область). Тогда военная прокуратура планировала допросить 600 человек для завершения расследования массовой гибели военнослужащих в боях около Иловайска.