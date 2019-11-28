Більше половини українців вважають неуспішними дії команди Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі

51% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають неуспішними дії команди Президента Володимира Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



Респондентів просили вказати, наскільки успішно чи не успішно нова влада (Президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляється з тими або іншими завданнями.



3% опитаних вважають, що з припиненням конфлікту на Донбасі нова влада справляється дуже успішно, 35% - швидше успішно, 30% - швидше не успішно, 21% - повністю не успішно, 9% - відмовилися відповісти.



1% опитаних вважають, що нова команда дуже успішно справляється зі зниженням тарифів на комунальні послуги, 15% - швидше успішно, 36% - швидше не успішно, 39% - повністю не успішно, 9% - відмовилися відповісти.



2% респондентів вважають, що з боротьбою з корупцією у вищих ешелонах влади успішно справляються, 20% - швидше успішно, 30% - швидше не успішно, 40% - повністю не успішно.



10% опитаних вважають, що влада дуже успішно забезпечує свободу слова в Україні, 37% - швидше успішно, 27% - швидше не успішно, 17% - повністю не успішно, 10% - відмовилися відповісти.



Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 22 по 25 листопада 2019 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.



Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням КМІС 22-25 листопада, рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з 4-7 листопада впав з 64% до 52%.



Крім того, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше.



Тим часом, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.