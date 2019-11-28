Більше половини українців вважають неуспішними дії команди Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі

51% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають неуспішними дії команди Президента Володимира Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі.Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.Респондентів просили вказати, наскільки успішно чи не успішно нова влада (Президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляється з тими або іншими завданнями.3% опитаних вважають, що з припиненням конфлікту на Донбасі нова влада справляється дуже успішно, 35% - швидше успішно, 30% - швидше не успішно, 21% - повністю не успішно, 9% - відмовилися відповісти.1% опитаних вважають, що нова команда дуже успішно справляється зі зниженням тарифів на комунальні послуги, 15% - швидше успішно, 36% - швидше не успішно, 39% - повністю не успішно, 9% - відмовилися відповісти.2% респондентів вважають, що з боротьбою з корупцією у вищих ешелонах влади успішно справляються, 20% - швидше успішно, 30% - швидше не успішно, 40% - повністю не успішно.10% опитаних вважають, що влада дуже успішно забезпечує свободу слова в Україні, 37% - швидше успішно, 27% - швидше не успішно, 17% - повністю не успішно, 10% - відмовилися відповісти.Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 22 по 25 листопада 2019 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням КМІС 22-25 листопада, рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з 4-7 листопада впав з 64% до 52%.Крім того, тільки 5,1% жителів "Л\/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше.Тим часом, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.