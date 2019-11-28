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28 листопада 2019, четвер, 11:46 11
Суспільство 2019-11-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Українці схвалюють дії Зеленського, але незадоволені Кабміном і Радою

Українці схвалюють дії Зеленського, але незадоволені Кабміном і Радою

Володимир Зеленський, Офіс Президента України, Кабмін, Опитування, Верховна Рада України, КМІС
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

54% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), схвалюють дії Президента Володимира Зеленського, 37% - Кабінету Міністрів, 36% - Верховної Ради, в той час як рівень підтримки Зеленського впав до 52%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 16% опитаних повністю схвалюють дії Президента, 38% - скоріше схвалюють, 22% - скоріше не схвалюють, 14% - повністю не схвалюють, 11% - відмовилися відповісти. КМІС зазначає, що підтримка Зеленського за 4-7 листопада становила 64%.

Крім того, 7% опитаних повністю підтримують дії Кабміну, 30% - скоріше підтримують, 27% - скоріше не підтримують, 21% - повністю не підтримують, 16% - відмовилися відповісти. 6% респондентів повністю підтримує дії Ради, 30% - скоріше підтримують, 30% - скоріше не підтримують, 22% - повністю не підтримують, 13% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 22 по 25 листопада 2019 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній Україні території. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, США вітають повернення відповідальності за незаконне збагачення. Тим часом Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки.

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