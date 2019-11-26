США приветствуют возвращение ответственности за незаконного обогащения

Посольство США приветствует подписание Президентом Владимиром Зеленским закона о возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Мы приветствуем подписание Президентом Зеленским законопроекта №1031, который криминализирует незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации", - написано в нем. Посольство считает закон мощным инструментом, который позволит Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в борьбе с коррупцией. "Мы призываем украинскую власть продолжать шаги, которые воплотят в жизнь стремление Революции достоинства", - подчеркивает американское ведомство. Как сообщали Українськi Новини, 31 ноября Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение. Ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным.