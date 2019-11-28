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28 листопада 2019, четвер, 11:36 39
Кабмін 2019-11-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче провести електронний перепис населення до 2020

Кабмін хоче провести електронний перепис населення до 2020

Кабмін, Дмитро Дубілет, Перепис населення, Електронний перепис населення
Перепис. Фото: pixabay
Перепис. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів має намір провести електронний перепис населення до кінця 2019 року.

Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року... Тому ми вирішили провести т. з. електронний перепис", - написав він.

За словами Дубілета, електронний перепис буде проводитися спільно з фахівцями в галузі математики і соціології шляхом збору анонімної інформації у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування, збору даних з реєстрів про дітей (Рацси) і пенсіонерів (Пенсійний фонд), проведення соцопитувань за кількістю сім-карт на одного українця. Зібрані дані будуть розраховуватися з допомогою математичної моделі.

"Ми плануємо оприлюднити результати нашого дослідження в цьому році", - підкреслив Дубілет.

На думку міністра, зібрані шляхом електронного перепису дані будуть більш точними, ніж дані традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування.

Крім цього, Дубілет зазначив, що в державному бюджеті на 2020 рік встановлені витрати на перепис в сумі 1,4 млрд гривень, однак планується заощадити ще близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні проведуть перепис населення.

В ході перепису українцям будуть ставити близько 50 питань анкети, щоб сформувати, яка кількість людей і якого віку, проживає в Україні, яку мають освіту і рівень забезпеченості.

Також оприлюднені остаточні терміни перепису населення.

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