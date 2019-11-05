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05 ноября 2019, вторник, 19:46 385
Общество 2019-11-05T21:31:46+02:00
Українські Новини
Перепись населения Украины в 2020: обнародованы окончательные сроки

Перепись населения Украины в 2020: обнародованы окончательные сроки

Перепись населения, Население Украины, Офис омбудсмена
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявляет, что перепись населения пройдет в ноябре-декабре 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают Українськi Новини.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года", - сказано в нем.

В связи с этим в офисе омбудсмена состоялась рабочая встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики.

Стороны обсудили вопрос обоснованности объема сведений о лицах, которые будут собираться во время проведения пробной переписи населения; усовершенствование форм переписной документации; соблюдение баланса между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь человека.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников.

Тем временем боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения".

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