Перепись населения Украины в 2020: обнародованы окончательные сроки

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявляет, что перепись населения пройдет в ноябре-декабре 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают Українськi Новини.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года", - сказано в нем.

В связи с этим в офисе омбудсмена состоялась рабочая встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики.

Стороны обсудили вопрос обоснованности объема сведений о лицах, которые будут собираться во время проведения пробной переписи населения; усовершенствование форм переписной документации; соблюдение баланса между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь человека.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников.

Тем временем боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения".