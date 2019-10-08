В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников

В Украине планируют провести перепись население, на что в проекте госбюджета-2020 планируют выделить 3,4 млрд гривен. В ходе переписи украинцам будут задавать около 50 вопросов из анкеты, чтобы сформировать представление о том, какое количество людей и какого возраста, проживает в Украине, какое имеют образование и уровень обеспеченности.

Такие данные необходимы для формирования правильной политики государства во всех сферах, пишет "КП" в Украине".

"Чтобы не возникало перекосов при проведении той же трудовой, пенсионной реформы, нужно точно знать, сколько у нас трудоспоспособного, предпенсионного населения. В вопросе преодоления безработицы и создания новых рабочих мест будет важна информация о трудовых мигрантах. Основываясь на данных переписи, можно будет корректировать многие инфраструктурные проекты", - поясняет политолог Владимир Бондаренко.

В Кабмине говорят, что экстренная перепись населения нужна хотя бы для того, чтобы навести порядок в вопросе предоставления социальных услуг, соцзащиты. Для этого уже до конца 2019 года в команде Зеленского планирует сопоставить данные основных госреестров.

"Очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают, - заявил премьер-министр Алексей Гончарук и уточнил, что полученная информация поможет в будущем более точно распоряжаться средствами, то есть "больше средств получат те, кому на самом деле они нужны".

Переписчики могут интересоваться исключительно первичными персональными данными. Согласно закону о переписи населения есть 12 базовых вопросов: ФИО, пол, возраст, дата и место рождения, семейное положение, этническое происхождение, языковые отличия, гражданство, образование, источники существования, занятость, миграционная активность, жилищные условия. Каждый из этих вопросов будет иметь уточняющие вопросы. К примеру, интересуясь источниками доходов, переписчики могут поинтересоваться: получали ли вы в этом месяце переводы из-за рубежа, социальную помощь, алименты, доходы от сдачи недвижимости в аренду, сколько человек находится на вашем содержании. В графе "миграция" могут быть уточняющие вопросы: как долго вы живете именно по этому адресу, жили ли вы в течение года в другой стране и почему, планируете ли в ближайшее время внутреннюю миграцию или эмиграцию, почему? Один из самых больших блоков вопросов посвящен жилищным условиям. Здесь расспросят и о метраже жилья, и годе постройки, и о бытовых условиях: воду берете из крана или колодца, туалет (кухня) в квартире или вне жилого помещения, есть ли в помещении электричество, газ, интернет и т.д.

"Перепись - это 50 вопросов в анкете", - добавила Элла Либанова, директор институтат демографии и социсследований.

Чтобы перепись показала реальную "картинку" по стране, отвечать нужно на все вопросы, не опасаясь, что ваши персональные данные будут переданы, к примеру, в налоговую.

Обезопасить себя можно только одним способом - потребовать удостоверение. Каждый переписчик должен иметь удостоверение с такими данными: фотография, ФИО, координаты переписного участка, а также паспорт. Если переписчик отказывается предоставить удостоверение - не пускайте его на порог, не отвечайте на его вопросы, вызывайте сразу же полицию. Набирайте сразу 102, если возникло подозрение, что удостоверение липовое.

По рекомендации ООН, в большинстве стран мира перепись населения проводят каждые десять лет. В независимой Украине единственная перепись населения состоялась 18 лет назад - в 2001 году. Новую перепись постоянно переносили по разным причинам - от финансовых до политических.

Как сообщали Українські Новини, боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук допускал проведение переписи населения в 2019.