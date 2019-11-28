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28 листопада 2019, четвер, 11:08 37
Політика 2019-11-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Рівень підтримки Зеленського впав до 52%, - КМІС

Рівень підтримки Зеленського впав до 52%, - КМІС

Опитування, КМІС, Рейтинг, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з 4-7 листопада впав з 64% до 52%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передають Українські Новини.

Згідно з ним, 52% опитаних позитивно ставляться до Зеленського, 28% - нейтрально, 19% - негативно, 2% - не знають такого політика.

До голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 24% опитаних, 33% - нейтрально, 16% - негативно, 27% - не знають такого політика.

До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 11% респондентів, 28% - нейтрально, 25% - негативно, 36% - не знають такого політика.

Крім того, до співголові фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Раді, кандидата в Президенти на виборах 2019 року Юрія Бойка 23% опитаних ставляться позитивно, 33% - нейтрально, 33% - негативно, 11% - не знають його; до лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука відносяться 23% - позитивно, 38% - нейтрально, 32% - негативно, 8% - не знають його.

До колишнього Президента, депутата Ради від "Європейської солиданости" Петра Порошенка 12% ставляться позитивно, 22% - нейтрально, 64% - негативно, 1% - не знають його.

До голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко 20% опитаних ставляться позитивно, 38% - нейтрально, 41% - негативно, 2% - не знають такого політика, депутата Ради від "Опозиційної платформи" Віктора Медведчука позитивно ставляться 15% опитаних, 29% - нейтрально, 44% - негативно, 12% - не знають такого політика.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 22 по 25 листопада 2019 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням КМІС 9-11 жовтня, рейтинг Зеленського порівняно з вереснем впав з 73% до 66%, прем'єр-міністра Олексія Гончарука - з 17% до 10%, а Бойка - з 20% до 24%, рейтинг Тимошенко зріс з 19% до 23%.

Більшість українців вважають, що новій владі не вдасться поліпшити ситуацію в країні.

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