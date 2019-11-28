Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг

Прес-секретар Президента України Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином "потроллить" користувачів Мережі. Відповідний пост вона оприлюднила у своєму Instagram-акаунті, повідомляє портал bykvu.com.

Так, Мендель спочатку опублікувала своє фото і супроводила його підписом: "Сукня для латвійської відрядження".

Варто зазначити, що останній візит Президент Володимир Зеленський здійснив напередодні в Литву, де зустрівся з лідером цієї країни Гітанасом Науседою і іншими політиками.

На даний факт в коментарях під постом Мендель звернули увагу і користувачі Мережі:

Зокрема, журналіст Сергій Сидоренко на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook, залишив наступне повідомлення:

"Виходячи з останніх тенденцій в ОПУ, де знову поплутали Литву та Латвію, мої експертні рекомендації такі:

1) Купити атласи не тільки тому співробітнику пресслужби, який (яка) зафейлив, а всім. Превентивно.

2) Змусити їх вивчити.

3) В Словенію президенту не їздити в ЖОДНОМУ РАЗІ. Там настільки складно, що п.1-2 не допоможуть. В Словаччину також не варто.

4) Від Ірану з Іраком тим більше краще також триматися подалі. Нєровєн час... Бо там жарт не зрозуміють.

Не дякуйте."

Згодом прес-секретар Президента змінила пост і запевнила, що під час перебування на нинішній посаді "не переплутала жодної географічної назви".

"Сукня для литовської відрядження. Ех, тролінг не вдався. Гаразд, зізнаюся, за час перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви. І навіть не їздила в Канаду:))", - так зараз виглядає пост Мендель.

Варто зазначити, що прес-служба Офісу Президента раніше вже кілька разів плутала географічні назви.

Так, в липні прес-служба назвала Торонто столицею Канади в звіті про візит Зеленського в цю країну. А в жовтні співробітники прес-служби Зеленського допустили помилку в офіційному Facebook-акаунті Офісу Президента, назвавши Латвію Литвою. Тоді Володимир Зеленський здійснював візит до Латвії.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що спеціалісту прес-служби ОПУ, що допустив помилку в назві країни, в яку здійснив візит Глава держави, назвавши Латвію Литвою, подарували атлас.