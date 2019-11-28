Україну накрив густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 28 листопада, в Україні туман, а на Закарпатті пройде дощ з мокрим снігом. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



"28 листопада на більшій частині території країни вранці туман, видимість 200-500 м; вдень 28 листопад і вночі 29 листопада на Закарпатті дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;



при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;



тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;



при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні температура повітря підніметься до +12 градусів.



Також синоптик розповіла, що у п'ятницю всю Україну накриють дощі, а похолодання прийде з 1-2 грудня.



Тим часом, у Києві зафіксували шкідливі домішки в повітрі. Найбрудніше повітря в центрі та на проспекті Перемоги.