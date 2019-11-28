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28 листопада 2019, четвер, 09:48 13
Суспільство 2019-11-28T12:15:03+02:00
Українські Новини
Україну накрив густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Україну накрив густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Україна, Укргідрометцентр, жовтий рівень, Туман
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС

Сьогодні, 28 листопада, в Україні туман, а на Закарпатті пройде дощ з мокрим снігом. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.


"28 листопада на більшій частині території країни вранці туман, видимість 200-500 м; вдень 28 листопад і вночі 29 листопада на Закарпатті дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні температура повітря підніметься до +12 градусів.

Також синоптик розповіла, що у п'ятницю всю Україну накриють дощі, а похолодання прийде з 1-2 грудня.

Тим часом, у Києві зафіксували шкідливі домішки в повітрі. Найбрудніше повітря в центрі та на проспекті Перемоги.

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