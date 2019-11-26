В Киеве зафиксировали вредные примеси: где самый грязный воздух

С 19 по 25 ноября в воздухе Киева зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Что зафиксировали:



- взвешенные вещества - в 1,0-1,1 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (возле метро "Святошин") и улицы Семена Скляренко;

- диоксид серы - в 2,8-3,0 раза на площадях Бессарабской, Демеевской и Победы, улицах Александра Довженко и Семена Скляренко; в 1,6-2,6 раза - на всех постах города, помимо проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал уровень ГДКс.д .;

- диоксид азота - в 3,0-3,9 раза - на улицах Каунасской, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте; в 1,9-2,8 раза - на всех постах наблюдений, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

- формальдегид - в 1,3-1,8 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 19 по 25 ноября 2019 было проанализировано 1508 проб воздуха.

Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдалось снижение содержания диоксида азота и формальдегида.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни в Киеве метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.



Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня.



Ранее в Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября