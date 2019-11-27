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27 ноября 2019, среда, 13:36 3735 Карта
Общество 2019-11-27T13:44:42+02:00
Українські Новини
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг

Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг

Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, тепло, Дожди
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

И пока Черноморский циклон несет ливни, в Украине завтра потеплеет, а на западе страны пройдут дожди. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.


28 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь; на Закарпатье днем дождь, ночью значительный дождь. Ночью и утром туман, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, на Закарпатье +1…+6 градусов, днем +4…+10 градусов, в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях +1…+7 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег и дождь, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+4 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только днем в Житомирской области небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью в Запорожской области местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем в Херсонской и Запорожской областях +2…+9 градусов, в Одесской и Николаевской областях +6…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптики изменили прогноз на зиму-2020. По их словах, зима будет аномально теплой. 

Кроме того, синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество

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