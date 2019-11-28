У Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу, що переходив дорогу: його затримали

У Києві на Троєщині словесна перепалка пішохода і водія на дорозі закінчилася стріляниною.

Про це повідомляється в паблике "Київ Оперативний".

"Близько 23:00 потерпілий переходив дорогу по пішохідному переходу біля ТЦ "Фестивальний". Так як водій автомобіля Hyundai не поступився дорогою чоловікові – у них почався конфлікт. Спочатку словесний, а потім водій дістав пістолет і зробив кілька пострілів", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що пістолет був заряджений гумовими кулями, одна з них потрапила в обличчя потерпілому. На місці працювали лікарі та поліція, особу водія встановили і почали його пошуки.

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Пізніше паблік повідомив, що водія, який скоїв постріли в обличчя чоловікові на Фестивальному, затримали правоохоронці.

"В ході поверхневої перевірки у нього був знайдений пістолет (пневматичний), а також зелена речовина, рослинного походження. Звуть "стрілка"Дмитро Миколайович, 1995 року народження. Свій вчинок пояснити не може", - сказано в повідомленні.

Фото: "Київ Оперативний"

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