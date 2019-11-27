Український військовий отримав бойову травму на Донбасі

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 27 листопада, 1 українського військовослужбовця травмовано.

Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 2 рази обстріляли українські позиції біля Південного і Шумів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь біля Мар'їнки. Протягом поточної доби бойову травму в результаті обстрілів отримав 1 військовослужбовець Об'єднаних сил.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) здійснюються заходи з моніторингу дотримання режиму тиші. О 12:00 на ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, за графіком закінчилися заходи з розведення сил і засобів.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, ДСНС розібрала 2 допоміжні споруди.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили воїна ЗСУ, ще один загинув у ДТП. Тим часом у Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандської зустріччю", а бойовики - ні.