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23 ноября 2019, суббота, 08:15 96
Силовые структуры 2019-11-23T08:16:30+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП

На Донбассе боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП

ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Боевики подбили военный автомобиль. Фото: штаб ООС.
Боевики подбили военный автомобиль. Фото: штаб ООС.

22 ноября, в то время, как на Донбассе боевики подбили из ракетного комплекса военный автомобиль, трое бойцов получили контузию, оккупанты 14 раз нарушили режим "тишины", в результате чего один военный получил ранение. Еще один военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно," - сказано в сообщении.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Талаковки, Водяного, Песков, Тарамчука, Красногоровки, Шумов, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.

Как сообщали Українські Новини, в СММ ОБСЕ завили, что боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

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