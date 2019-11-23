На Донбассе боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП

22 ноября, в то время, как на Донбассе боевики подбили из ракетного комплекса военный автомобиль, трое бойцов получили контузию, оккупанты 14 раз нарушили режим "тишины", в результате чего один военный получил ранение. Еще один военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно," - сказано в сообщении.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Талаковки, Водяного, Песков, Тарамчука, Красногоровки, Шумов, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.

Как сообщали Українські Новини, в СММ ОБСЕ завили, что боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.