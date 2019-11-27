Мовний обмудсмен хоче "сконструювати потужний гомогенний моноліт"

Призначена мовним омбудсменом докторка філологічних наук, завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова має досить радикальні погляди на українізацію, повідомляє "Страна".

Так, наприклад, вона вважає, що українізація не потрібна - її крім пряника, потрібно проводити і батогом. А українське суспільство Монахова мріє бачити "гомогенним".

"Завжди була мрія виростити, побудувати або сконструювати потужний гомогенний моноліт українства - товариства однодумців, які розмовляють державною мовою, не мають розбіжностей за ключовими державними питаннями. Моноліт створюють і батогом, і пряником", - пише Монахова.

"Пряник" вона вбачає у створенні якісного україномовного продукту - на кшталт "Океану Ельзи" або "Воплів Відоплясова". А "батіг" - у квотах.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відхрестилися від обіцянки переглянути мовний закон. Також Мінкультури вносила кандидатуру професора Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабміну.