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27 листопада 2019, середа, 20:33 23
Кабмін 2019-11-27T22:30:02+02:00
Українські Новини
Робота Пенсійного фонду буде оптимізована в 2020, - Кабмін

Робота Пенсійного фонду буде оптимізована в 2020, - Кабмін

Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, Олексій Гончарук, Аудит
Пенсійний фонд. Фото: Podrobnosti.ua
Пенсійний фонд. Фото: Podrobnosti.ua

Кабінет Міністрів має намір провести міжнародний аудит Пенсійного фонду (ПФ) і розраховує за його результатами в 2020 році оптимізувати роботу ПФ і зменшити витрати на його адміністрування в той час як ПФ завершив фінансування пенсій.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав у середу на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми прийняли рішення фактично про проведення аудиту, тобто зробили крок для проведення незалежного аудиту однієї з міжнародних компаній. Ми зараз її ще вибираємо. Нам потрібно провести незалежний аудит, щоб чітко зрозуміти, що у нас відбувається з Пенсійним фондом", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що в уряду є певні підстави вважати, що значна частина коштів ПФ використовується неефективно.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій. Тим часом Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для пенсії.

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