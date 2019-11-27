Робота Пенсійного фонду буде оптимізована в 2020, - Кабмін

Кабінет Міністрів має намір провести міжнародний аудит Пенсійного фонду (ПФ) і розраховує за його результатами в 2020 році оптимізувати роботу ПФ і зменшити витрати на його адміністрування в той час як ПФ завершив фінансування пенсій.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав у середу на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми прийняли рішення фактично про проведення аудиту, тобто зробили крок для проведення незалежного аудиту однієї з міжнародних компаній. Ми зараз її ще вибираємо. Нам потрібно провести незалежний аудит, щоб чітко зрозуміти, що у нас відбувається з Пенсійним фондом", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що в уряду є певні підстави вважати, що значна частина коштів ПФ використовується неефективно.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій. Тим часом Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для пенсії.