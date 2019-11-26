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26 ноября 2019, вторник, 19:46 230 Инфографика
Финансы 2019-11-26T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий

В Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий

Пенсионный фонд, Донбасс, Финансирование, Пенсии
Пенсионер. Фото: pexels
Пенсионер. Фото: pexels

В то время как Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что в парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Этот законопроект предусматривает следующие новации:

- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

- отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;

- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Как сообщали Українські Новини, в Украине занялись проверкой пенсионных дел. Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых

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