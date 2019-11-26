В Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий

В то время как Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. Сообщается, что в парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий. Этот законопроект предусматривает следующие новации: - предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций; - в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц; - отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий; - выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года). Как сообщали Українські Новини, в Украине занялись проверкой пенсионных дел. Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.