В Раде зарегистрировали законопроект о начале финансирования пенсий жителям подконтрольных территорий

В то время как Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что в парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Этот законопроект предусматривает следующие новации:

- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

- отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;

- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Как сообщали Українські Новини, в Украине занялись проверкой пенсионных дел. Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.