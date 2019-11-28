Гривня після підвищення знову падає: офіційний курс валют від НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3090,0428 100 доларів США 2398,4391 100 швейцарських франків 2403,4604 1000 єн 219,7072 10 російських рублів 3,7492 100 євро 2640,4416

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. в середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

А з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.