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27 листопада 2019, середа, 19:13 22
Політика 2019-11-27T20:15:01+02:00
Українські Новини
Пристайко вважає, що міжнародна політика - не найсильніша сторона Apple

Пристайко вважає, що міжнародна політика - не найсильніша сторона Apple

Apple, Анексований Крим, Вадим Пристайко

Після того як Apple виправив карти в Росії, вказавши Крим Російським, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відреагував на це.

"Айфони - прекрасний продукт. Однак, Apple, дотримуйтеся будь-ласка високих технологій і розваг. Міжнародна політика - це не ваша сильна сторона", - написав він у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Він також порівняв політичну помилку компанії з крадіжками чужих ідей.

"Дозвольте мені пояснити у ваших термінах, Apple. Уявіть, що ви кричите, що ваш дизайн і ваші ідеї, роки роботи, і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, але в той же час хто-то неосвічений плює на вашу біль. Ось як ми себе відчуваємо, коли ви називаєте Крим російською землею", - додав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, після недавньої презентації Apple, на якій показали новий iPhone 11 компанія попередила власників старих моделей iPhone і iPad, що якщо вони не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS, вони не зможуть підключитися до інтернету.

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