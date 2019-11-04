Устаревшие модели iPhone и iPad отключат от интернета

После недавней презентации Apple на которой показали новый iPhone 11, компания предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, они не смогут подключиться к интернету. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года. Такое решение в компании аргументирую тем, что отключение связано с особенностью встроенных в девайсы GPS-модулей, которые требуют перезагрузки каждые 19 лет. Если их не обновить, то произойдет сбой, после могут возникнуть трудности с выходом в интернет. Также сбой затронет работу App Store, iCloud, электронную почту и поиск сайтов.

Телеканал отметил, что это коснется iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2. Пользователям этих гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.

Если вы не уверены, какую версию имеет ваш iPhone или iPad, выполните следующие действия:

1. Откройте приложение "Настройки". 2. Нажмите "Основные", затем нажмите "О программе".

3. Найдите номер рядом с "Версией программного обеспечения".

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