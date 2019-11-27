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27 листопада 2019, середа, 17:45 5
Суспільство 2019-11-27T17:54:58+02:00
Українські Новини
У скандальному будинку-монстра на Подолі забудовника зобов'язали знести верхні поверхи

У скандальному будинку-монстра на Подолі забудовника зобов'язали знести верхні поверхи

будинок, Застройка
Забудовник повинен знести незаконну прибудову за свій рахунок. Фото: depo.ua
Забудовник повинен знести незаконну прибудову за свій рахунок. Фото: depo.ua

Компанію-забудовника зобов'язали знести чотири верхніх поверхи скандального будинку на Подолі. Відповідне рішення виніс Господарський суд Києва. Про це повідомляє прес-служба суду в середу, 27 листопада.

Суд прийшов до висновку, що ТОВ Патели лізинг веде самовільне будівництво, так як надбудова в житлово-офісному комплексі на вулиці Нижній Вал, 27-29 будується без вихідних даних та дозволів на будівельні роботи, а також з істотним порушенням державних будівельних норм та інших державних стандартів.

У зв'язку з цим відповідач за свій рахунок зобов'язаний знести надбудову вище восьмого надземного поверху. Справа розглядалася з грудня 2014 року.

Напередодні рішення Господарського суду Київської міськадміністрації провели прес-конференцію, під час якої радник мера Києва Максим Бахматов назвав цей будинок "не тільки архітектурним неподобством, але і реально небезпечним будівлею для тих, хто купив квартиру", оскільки забудовник не врахував ступінь вогнестійкості, пише LB.ua.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців ціни на нове житло в Києві зросли на 10,1%. Раніше мінрегіон повідомив, що майже тисячу молодих родин забезпечать житлом.

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