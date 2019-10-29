Почти тысячу молодых семей обеспечат жильем, - Минрегион

Министерство развития общин и территорий заявляет, что за счет увеличения финансирования программы доступного жилья в текущем году на 300 млн гривен смогут получить помощь 950 семей.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Изначально в госбюджете на текущий год на финансирование программы было заложено 100 млн гривен.

"Государственная поддержка для строительства (приобретения) доступного жилья предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди Фонда содействию молодежному строительству, подавляющее большинство из которых - это участники АТО/ООС и внутренне перемещенные лица", - отмечается в нем.

Также сообщается, что на выездном заседании правительства, которое состоялось в Мариуполе, были внесены изменения в программу доступного жилья. В частности, изменена норма по определению предельной стоимости 1 кв. м жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 километров от границ областных центров и Киева.

Она не может превышать опосредованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза.

До внесения изменений в населенных городах-спутниках столицы и областных центров предельная стоимость принималась как опосредованная без увеличивающей коэффициента, что делало невозможным приобретение жилья в них.

При этом участники программы покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75.

Кроме того, проектом постановления предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября по 1 декабря может осуществлять корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена перенаправить 500 млн гривен из финансирования Фонда регионального развития на финансирование государственных жилищных программ. В частности, 300 млн гривен предлагается перенаправить на финансирование программы доступного жилья. Еще 200 млн гривен Кабмин предлагает перенаправить на предоставление льготных кредитов внутренне перемещенным лицам, участникам Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Напомним, с 28 октября все области начали отопительный сезон. Также депутаты от фрации "Слуга народа" предложили отменить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью.