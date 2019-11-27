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27 листопада 2019, середа, 17:45 6
Суспільство 2019-11-27T18:00:02+02:00
Українські Новини
Кількість хворих на грип та ГРВІ українців стрімко зростає

Кількість хворих на грип та ГРВІ українців стрімко зростає

Грип, ГРВІ, МОЗ, Хвороба
Грип.
Грип.

159 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями, сезон яких почався і в Києві, 18-24 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (18-24 листопада) на ГРВІ захворіли майже 159 тис. українців, з них більш як 68% - діти", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстровано 16 випадків грипоподібного захворювання і 38 випадків важкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A (H3).

У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні. Минулого тижня не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

З 18 по 24 листопада від грипу вакцинувалися понад 23 тис. осіб, а з початку жовтня щеплення зробили понад 177 тис. осіб.

Раніше Українські Новини писали про 10 звичок, які можуть врятувати життя і заощадити гроші. Також МОЗ спрогнозував, що взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.

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