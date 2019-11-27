Кількість хворих на грип та ГРВІ українців стрімко зростає

159 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями, сезон яких почався і в Києві, 18-24 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (18-24 листопада) на ГРВІ захворіли майже 159 тис. українців, з них більш як 68% - діти", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстровано 16 випадків грипоподібного захворювання і 38 випадків важкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A (H3).

У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні. Минулого тижня не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

З 18 по 24 листопада від грипу вакцинувалися понад 23 тис. осіб, а з початку жовтня щеплення зробили понад 177 тис. осіб.

Раніше Українські Новини писали про 10 звичок, які можуть врятувати життя і заощадити гроші. Також МОЗ спрогнозував, що взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.