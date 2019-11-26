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26 ноября 2019, вторник, 09:19 268
Общество 2019-11-26T09:19:26+02:00
Українські Новини
В Киеве начался сезон заболеваний ОРВИ и гриппом: количество заболевших выросло

В Киеве начался сезон заболеваний ОРВИ и гриппом: количество заболевших выросло

Грипп, ОРВИ, заболеваемость гриппом, Простуда

Врачи зафиксировали увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С понедельника, 18 ноября, по воскресенье, 24 ноября, было зарегистрировано 10 675 больных гриппом и ОРВИ. Эта цифра на 5,6% больше, чем в предыдущую семидневку.

Заболевших стало больше и среди взрослых, и среди детей. Несовершеннолетних заболело 6 770 человек, а взрослых - 3 905 человек.

Среди школьников заболеваемость выросла на 10%.

За прошлую неделю в клиники госпитализировали 128 человек, среди которых 119 - дети.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом.

Также Українські Новини писали о том, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

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