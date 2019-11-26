В Киеве начался сезон заболеваний ОРВИ и гриппом: количество заболевших выросло

Врачи зафиксировали увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. С понедельника, 18 ноября, по воскресенье, 24 ноября, было зарегистрировано 10 675 больных гриппом и ОРВИ. Эта цифра на 5,6% больше, чем в предыдущую семидневку. Заболевших стало больше и среди взрослых, и среди детей. Несовершеннолетних заболело 6 770 человек, а взрослых - 3 905 человек. Среди школьников заболеваемость выросла на 10%. За прошлую неделю в клиники госпитализировали 128 человек, среди которых 119 - дети. "В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", - сказано в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом. Также Українські Новини писали о том, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.