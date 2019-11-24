Спать и регулярно мыть руки: 10 привычек, которые могут спасти жизнь и сэкономить деньги

В преддверии приближения эпидемий гриппа и прочих болезней, важно знать, как обезопасить себя и своих близких от разного рода заболеваний.

О полезных привычках, которые помогут меньше болеть и хорошо себя чувствовать расскажут Українські Новини со ссылкой на страницу врача в Instagram "Свой.Док".

"Профилактика и забота о своем здоровье - это работа пациента. Врач не может постоянно напоминать о плановых исследования или заставлять наконец пойти к кардиологу. Люди должны осознать: здоровье - только их ответственность", - пишет врач Виолета Лийка.

Для того, чтобы оставаться здоровым нужно:

1. Ежегодно сдавать анализы

Среди них: общий анализ крови, анализ крови на глюкозу и холестерин, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, гепатит B, С и сифилис. Даже если вы здоровы, эти анализы помогут определить болезни на начальном этапе и предотвратить последствия.

2. Вовремя делать прививки

Прививки не защитят человека на 100% от вирусов или инфекций, но точно сохранят от осложнений. Детям и взрослым важно следовать календарю прививок и вовремя обезопасить себя от различных заболеваний.

3. Не заниматься самолечением

Не стоит сразу лезть в интернет и гуглить симптомы. Самый лучший способ - обратиться к специалисту.

4. Следите за изменениями организма

Упадок сил, постоянная усталость, резкая потеря веса - это те симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных болезнях и которые мы часто игнорируем.

5. За помощью обращайтесь к семейному врачу

Сімейний лікар потрібний, бо він завжди на боці пацієнта і зможе підібрати таке лікування, яке йому підходить.

6. Забота о своем психическом здоровье

Если у человека длительное время постоянная усталость, появляется немотивированный страх, случаются панические атаки, нарушается сон, пропадает аппетит и желание делать что угодно - стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут свидетельствовать о том, что что-то с психическим здоровьем не так.

7. Заниматься и полюбить спорт

200 минут умеренной физической нагрузки в неделю - это минимум для каждого человека для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для минерализации костей и хорошей работы связок и суставов.

8. Регулярно мыть руки

Грязные руки - самый простой способ заразиться вирусными, бактериальными или паразитарными инфекциями. Может показаться, что это мелочи, но на самом деле оно может спасти жизнь.

9. Нет сигаретам, наркотикам и алкоголю

Тут все понятно, так как чаще всего заболевания возникают именно из-за вредных привычек.

10. Хорошо питаться и высыпаться

Хороший сон и сбалансированное питание - основа человеческой жизнедеятельности, которая позволяет человеку правильно функционировать, хорошо чувствовать и иметь нормальный индекс массы тела.

Как сообщали Українські Новини, вакцины можно делать не всем, так что нужно знать, в каких случаях прививки не безопасны.

Ранее стало известно зачем нужно делать прививки и от каких болезней.