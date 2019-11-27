Гральні салони не зникнуть з житлових будинків і після легалізації грального бізнесу, - депутат від "Слуги народу"

Гральні салони не зникнуть з житлових будинків і після легалізації грального бізнесу, - депутат від "Слуги нар

Депутат Верховної Ради Андрій Жупанин ("Слуга народу") сумнівається в тому, що гральні заклади, які на сьогодні ведуть свою роботу в приміщеннях житлових будинків, зникнуть після легалізації грального бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Немає такої гарантії (що вони пропадуть) і ніхто не може її дати. Навіть якщо ми підемо за більш консервативним шляхом, запропонованим урядом, немає гарантії, що вдасться прибрати гральні заклади, які зараз знаходяться в житлових будинках. При цьому, як я говорив вище, якщо всі вимоги до приміщення будуть строго впорядковані і чітко сформульовані, то це питання вирішити простіше, і в альтернативних проектах закону ці вимоги прописані", - сказав він.

За його словами, всіх хвилюють два фактори: можливість відкрити гральний заклад в будь-якому житловому будинку та зовнішній вигляд таких приміщень, які часто виглядають як чужорідні тіла на тлі всього будинку.

"Якщо прописати чіткі вимоги до мінімальної площі приміщень та мінімальна кількість ігрових автоматів, можна істотно знизити ризик повсюдного відкриття гральних закладів", - упевнений депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес в спеціальних гральних зонах.

Тим часом Жупанин заявив, що за неофіційними даними, на території України на сьогодні діють близько 5 тисяч гральних залів.