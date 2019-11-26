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26 ноября 2019, вторник, 17:56 114
Верховная Рада и партии 2019-11-26T17:56:59+02:00
Українські Новини
По неофициальным данным, в Украине действуют около 5 тыс. игорных залов, - депутат "Слуги народа"

По неофициальным данным, в Украине действуют около 5 тыс. игорных залов, - депутат "Слуги народа"

Казино, Игорный бизнес, Андрей Жупанин, Слуга народа
Андрей Жупанин
Андрей Жупанин

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") заявляет, что по неофициальным данным, на территории Украины на сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"По неофициальным данным, на территории Украины сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов, в которых работают около 150 тыс. компьютеров и 100-120 тысяч сотрудников... государственный бюджет ежегодно недополучает около 5-6 млрд гривен", - сказал депутат.

При этом, он не смог сообщить, кому принадлежит игорный бизнес в Украине.

Депутат также прокомментировал информацию о возможной причастности к игорному бизнесу министра внутренних дел Арсена Авакова, МВД, СБУ и других правоохранительных органов.

"У меня такой информации нет. Установить реальных владельцев этого бизнеса может быть очень сложно, ведь он часто работает через фирмы-прокладки или подставных лиц. Иногда в публичном пространстве звучит информация о том, что кто-то обеспечивает ему защиту, но это часто только на уровне слухов. Время от времени правоохранительные органы Украины отчитываются о закрытии незаконных игорных заведений и изъятии игрового оборудования, и это доказывает, что борьба с запрещенным видом деятельности ведется. Но, как было сказано выше, бывает и так, что операторы игорных заведений используют лазейки в украинском законодательстве и с юридической точки зрения им трудно предъявить обвинения. В то же время, если взять последние десять лет, то чисто визуально мне кажется, что количество игорных заведений растет", - отметил Жупанин.

Он подчеркнул, что большинство разработанных законопроектов по легализации игорного бизнеса предусматривают создание специальных органов контроля за его деятельностью, в частности специальной комиссии по контролю за игорным бизнесом.

Также проектами закона предлагается ввести должность "инспектора". 

"Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов", - поделился парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу "Рейтинга", большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр.

Тем временем Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес в специальных игровых зонах.

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