По неофициальным данным, в Украине действуют около 5 тыс. игорных залов, - депутат "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") заявляет, что по неофициальным данным, на территории Украины на сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"По неофициальным данным, на территории Украины сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов, в которых работают около 150 тыс. компьютеров и 100-120 тысяч сотрудников... государственный бюджет ежегодно недополучает около 5-6 млрд гривен", - сказал депутат.

При этом, он не смог сообщить, кому принадлежит игорный бизнес в Украине.

Депутат также прокомментировал информацию о возможной причастности к игорному бизнесу министра внутренних дел Арсена Авакова, МВД, СБУ и других правоохранительных органов.

"У меня такой информации нет. Установить реальных владельцев этого бизнеса может быть очень сложно, ведь он часто работает через фирмы-прокладки или подставных лиц. Иногда в публичном пространстве звучит информация о том, что кто-то обеспечивает ему защиту, но это часто только на уровне слухов. Время от времени правоохранительные органы Украины отчитываются о закрытии незаконных игорных заведений и изъятии игрового оборудования, и это доказывает, что борьба с запрещенным видом деятельности ведется. Но, как было сказано выше, бывает и так, что операторы игорных заведений используют лазейки в украинском законодательстве и с юридической точки зрения им трудно предъявить обвинения. В то же время, если взять последние десять лет, то чисто визуально мне кажется, что количество игорных заведений растет", - отметил Жупанин.

Он подчеркнул, что большинство разработанных законопроектов по легализации игорного бизнеса предусматривают создание специальных органов контроля за его деятельностью, в частности специальной комиссии по контролю за игорным бизнесом.

Также проектами закона предлагается ввести должность "инспектора".

"Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов", - поделился парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу "Рейтинга", большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр.

Тем временем Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес в специальных игровых зонах.