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27 листопада 2019, середа, 13:32 10 Карта
Європа 2019-11-27T13:44:22+02:00
Українські Новини
Найпотужніший за десятки років землетрус в Албанії забрав життя 24 осіб

Найпотужніший за десятки років землетрус в Албанії забрав життя 24 осіб

Землетрус, постраждалі, рятувальна операція, Албанія
Наслідки землетрусу. Скріншот: YouTube/euronews
Наслідки землетрусу. Скріншот: YouTube/euronews

За минулу добу в результаті потужного землетрусу в Албанії кількість загиблих збільшилася з 13 до 24, крім цього, 650 осіб отримали травми.

Про це повідомляє Albanian Daily News.

У середу влади підтвердили список жертв, де кількість загиблих збільшилась до 24 осіб.

Карта землетрусуКарта землетрусу

Згідно з повідомленням, представники влади зазначили, що 45 осіб були врятовані з-під завалів. Пошукові та рятувальні команди продовжують цілодобово працювати в регіонах, що зазнали руйнувань.

У Міністерстві оборони Албанії відзначили, що пожежники і військові допомагають громадянам під завалами в містах Дуррес і Тиран.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 26 листопада, близько 4:00 ранку за місцевим часом в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Геологічна служба США зазначила, що землетрус мав епіцентр в 30 кілометрах на північний захід від столиці Тирани на глибині 20 кілометрів. Сейсмологи повідомили, що цей землетрус був найпотужнішим за останні десятиліття.

Раніше в листопаді землетрус магнітудою 5,1 стався в центральній частині Боснії і Герцеговини і також відчувався поблизу Сараєва.

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