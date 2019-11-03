Сильнейшее землетрясение содрогнуло одну из стран Европы

В то время как Украина в ближайшее время может содрогнуться от мощного землетрясения , з сообщает "Европейская правда".

Толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших. Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Как сообщали Українські Новини, в Украине произошло землетрясение. В Карпатском регионе в Закарпатской области в районе села Колочава зарегистрированы колебания на глубине 3,8 км. Также в Одесской области произошло сильнейшее за год землетрясение в 3,5 баллов.

Тем временем в США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях.