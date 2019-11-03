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03 ноября 2019, воскресенье, 09:57 445 Карта
Европа 2019-11-03T09:58:34+02:00
Українські Новини
Сильнейшее землетрясение содрогнуло одну из стран Европы

Сильнейшее землетрясение содрогнуло одну из стран Европы

Землетрясение, Босния и Герцеговина, Босния, Магнитуда
Землетрясение. Фото: pixabay
Землетрясение. Фото: pixabay

В то время как Украина в ближайшее время может содрогнуться от мощного землетрясения, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево, сообщает "Европейская правда".

Толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших. Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Как  сообщали Українські Новини, в Украине произошло землетрясение.  В Карпатском регионе в Закарпатской области в районе села Колочава зарегистрированы колебания на глубине 3,8 км. Также в Одесской области произошло сильнейшее за год землетрясение в 3,5 баллов.

Тем временем в США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях.

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