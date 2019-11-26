Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 13, более 600 пострадавших

В результате сильного землетрясения в Албании по последним данным погибли 13 человек, а поисковые операции продолжаются.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.

Около полудня спасатели нашли под руинами одного из домов в городе Тумана тело несовершеннолетней девушки.

Так, девушка стала пятой жертвой землетрясения в этом городе, остальные погибли в городах Дуррес и Курбин.

Кроме того, спасателям удалось найти живыми под завалами 28 человек, но есть также сообщения о значительном количестве людей, оставшихся в ловушке в руинах разрушенных зданий в этих районах.

По данным албанского сайта Exit, местные власти также подтвердили информацию о более 600 пострадавших.

Президент Илир Мета заявил журналистам, что "ситуация очень драматична. Надо прилагать все усилия, чтобы извлечь людей из руин". Он призвал правительство обратиться за международной помощью.

Соседнее Косово уже отправило команду по оказанию чрезвычайной помощи, свою помощь также предложили ЕС и США. Команды спасателей отправили Греция, Италия, Турция, Черногория, Румыния и Сербия.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.



Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.