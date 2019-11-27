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27 листопада 2019, середа, 13:42 13 Карта
Суспільство 2019-11-27T15:15:02+02:00
Українські Новини
Тепло до +12 і дощ: прогноз погоди на четвер

Тепло до +12 і дощ: прогноз погоди на четвер

Погода, Прогноз погоди, Прогноз погоди на завтра, Тепло, Дощі, Листопад
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

І поки Чорноморський циклон несе зливи, в Україні завтра потепліє, а на заході країни пройдуть дощі. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.


28 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на Закарпатті вдень дощ, вночі значний дощ. Вночі та вранці туман, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+4 градуси, на Закарпатті +1...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів, у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях +1...+7 градусів.

У Карпатах уночі мокрий сніг та дощ, удень дощ і мокрий сніг, температура вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У Моршині вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень дощ, температура вночі +2...+4 градуси, удень +8...+10 градусів.

У Трускавці вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень дощ, температура вночі +2...+4 градуси, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вдень у Житомирській області невеликий дощ, вночі і вранці туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вночі в Запорізькій області місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...-4 градуси, вдень у Херсонській і Запорізькій областях +2...+9 градусів, в Одеській і Миколаївській областях +6...+13 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр



Як повідомляли Українські Новини, синоптики змінили прогноз на зиму-2020. За їхніми словах, зима буде аномально теплою. Крім того, синоптик дав прогноз погоди на Новий рік і Різдво.

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