Суд почав обрання запобіжного заходу Садовому

Вищий антикорупційний суд почав розгляд обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Засідання почалося близько 13:00. На суд з'явився сам Садовий і його адвокати, а також мер Києва Віталій Кличко.

Також на суд прийшов екс-депутат Верховної Ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем меру Львова Андрію Садовому. Джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що про підозру було повідомлено ч. 2 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.



Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі у розмірі понад 50 млн гривень.

Також Прокуратура попросить суд обрати Садовому заставу 50 млн гривень в якості запобіжного заходу.



Тим часом Садовий біднішими своєї дружини у 8 разів і у нього немає житла і машини.