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27 листопада 2019, середа, 13:24 10
Судова влада 2019-11-27T13:25:49+02:00
Українські Новини
Суд почав обрання запобіжного заходу Садовому

Суд почав обрання запобіжного заходу Садовому

Вищий антикорупційний суд, Мер Львова, Андрію Садовому, Запобіжний захід
Андрій Садовий
Андрій Садовий

Вищий антикорупційний суд почав розгляд обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Засідання почалося близько 13:00. На суд з'явився сам Садовий і його адвокати, а також мер Києва Віталій Кличко.

Також на суд прийшов екс-депутат Верховної Ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем меру Львова Андрію Садовому. Джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що про підозру було повідомлено ч. 2 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.


Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі у розмірі понад 50 млн гривень.

Також Прокуратура попросить суд обрати Садовому заставу 50 млн гривень в якості запобіжного заходу.

Тим часом Садовий біднішими своєї дружини у 8 разів і у нього немає житла і машини.

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