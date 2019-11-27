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27 листопада 2019, середа, 11:24 72
Судова влада 2019-11-27T12:31:05+02:00
Українські Новини
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років

Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років

Печерський районний суд Києва, ДБР, Відпустка, Відрядження, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: АП
Петро Порошенко. Фото: АП

Печерський районний суд Києва дозволив слідчими Держбюро розслідувань вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження колишнього Президента Петра Порошенка за період з червня 2014 року по 20 травня 2019 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд дозволив ДБР доступ до табелю обліку використання робочого часу Порошенка за вказаний період, відомостями про зарплату; документів, що підтверджують тимчасову неможливість виконання своїх обов'язків у зв'язку з наявністю поважних причин; документів, що підтверджують перебування Порошенка в офіційній відпустці; документів, що підтверджують перебування його з офіційними та робочими візитами в іноземних державах; документів, що підтверджують перебування Порошенка за межами України на міжнародних заходах.

Також суд надав доступ до інформації про місцезнаходження екс-Президента 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05.2016, 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016 , 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02 .2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018, 28.03.2019.

Як повідомляли Українські Новини, суд надав ДБР доступ до даних дипломатичного паспорта Порошенка.

17 жовтня Печерський районний суд Києва надав ДБР доступ до редакційних документів "Радіо Свобода" за справою про поїздку Порошенка на Мальдіви. 

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