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26 ноября 2019, вторник, 10:49 215
Политика 2019-11-26T11:00:02+02:00
Українські Новини
ГБР получило доступ к данным дипломатического паспорта Порошенко

ГБР получило доступ к данным дипломатического паспорта Порошенко

ГБР, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Печерский районный суд дал Госбюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического паспорта бывшего Президента Петра Порошенко, которые находятся в Министерстве иностранных дел.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

22 ноября суд предоставил следователям ГБР и прокурорам доступ к паспортным данным служебного паспорта Порошенко для въезда в Украину и выезда из Украины и всем документам, которые были предоставлены и составлены при его оформлении и выдаче.

Также суд дал доступ к паспортным данным дипломатического паспорта, который выдавался Порошенко и всем документам, которые предоставлялись и были составлены при его оформлении и выдаче.

Доступ к документам разрешен в рамках дела о поездке Порошенко на Мальдивы.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

В августе ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

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