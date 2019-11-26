ГБР получило доступ к данным дипломатического паспорта Порошенко

Печерский районный суд дал Госбюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического паспорта бывшего Президента Петра Порошенко, которые находятся в Министерстве иностранных дел.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

22 ноября суд предоставил следователям ГБР и прокурорам доступ к паспортным данным служебного паспорта Порошенко для въезда в Украину и выезда из Украины и всем документам, которые были предоставлены и составлены при его оформлении и выдаче.

Также суд дал доступ к паспортным данным дипломатического паспорта, который выдавался Порошенко и всем документам, которые предоставлялись и были составлены при его оформлении и выдаче.

Доступ к документам разрешен в рамках дела о поездке Порошенко на Мальдивы.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

В августе ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.