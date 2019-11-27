ДБР повідомило про підозру заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, що не відповідають технічним умовам, повідомляється про підозру засновнику - заступникові директора компанії-постачальника неякісного майна" - сказано в ньому.

Зазначається, що він підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

При цьому ім'я та прізвище директора не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Печерський районний суд відмовився відсторонити від роботи 3 топ-чиновників Міноборони, які підозрюються в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Балістична експертиза, яку провів спеціалізований державний заклад, показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закупили для Міноборони.