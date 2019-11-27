підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
ONLINE
27.11.19 13:00 Пресс-конференция: "Конституционно-правовые основы земельной реформы в Украине"

27 листопада 2019, середа, 09:55 23
Економіка 2019-11-27T12:00:04+02:00
Українські Новини
НБУ заявляє про тиск та інформаційну атаку з боку Коломойського

НБУ заявляє про тиск та інформаційну атаку з боку Коломойського

Інформаційна атака, тиск, Нацбанк, Ігор Коломойський
Нацбанк
Нацбанк

Національний банк заявляє про тиск та інформаційну атаку з боку екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення у НБУ "тітушок", - йдеться в ньому.

У НБУ вважають, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх і екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених з Приватбанку до націоналізації.

У той же час Президент, уряд і Національний банк одноголосно вважають, що кошти повинні бути повернені.

Мета атаки - створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектора, змінити керівництво і в майбутньому вдатися до ручного управління НБУ; уникнути відповідальності і необхідності повертати державі виведені з Приватбанку кошти.

НБУ вважає, що про замовний характер цієї інформаційної кампанії та про те, що замовником виступає саме Ігор Коломойський, говорять наступні факти.

По-перше, мітингувальники під НБУ, за свідченням ЗМІ, отримують гроші за участь в мітингах.

Організатором мітингів є громадська організація "Стоп корупції", яку виключили у вересні 2018 з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів.

По-друге, до мітингів з 25 листопада приєдналися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси Приватбанку в Дніпропетровську та Києві.

По-третє, атака реалізується через головного виконавця - депутата Олександра Дубинського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором Коломойського.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада учасники мітингу біля Національного банку намагалися увірватися в будівлю.


Тим часом, Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі Приватбанк.

Більше новин про: Інформаційна атака тиск Нацбанк Ігор Коломойський

Архів
Новини
Суд знову відмовив Генпрокуратурі в арешті майна Ющенка 12:19
За 9 місяців введення житла в експлуатацію зросло на 48% 12:05
Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року 11:50
На Дніпропетровщині обласна влада залишила тисячі людей без води і опалення, - ЗМІ 11:49
Рябошапка звільнив прокурора Кулика 11:47 Доповнено
більше новин
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Правоохоронці проводять обшуки у заступника начальника Київської митниці Тупальського 10:55
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
більше новин
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok