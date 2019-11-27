НБУ заявляє про тиск та інформаційну атаку з боку Коломойського

Національний банк заявляє про тиск та інформаційну атаку з боку екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення у НБУ "тітушок", - йдеться в ньому.

У НБУ вважають, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх і екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених з Приватбанку до націоналізації.

У той же час Президент, уряд і Національний банк одноголосно вважають, що кошти повинні бути повернені.

Мета атаки - створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектора, змінити керівництво і в майбутньому вдатися до ручного управління НБУ; уникнути відповідальності і необхідності повертати державі виведені з Приватбанку кошти.

НБУ вважає, що про замовний характер цієї інформаційної кампанії та про те, що замовником виступає саме Ігор Коломойський, говорять наступні факти.

По-перше, мітингувальники під НБУ, за свідченням ЗМІ, отримують гроші за участь в мітингах.

Організатором мітингів є громадська організація "Стоп корупції", яку виключили у вересні 2018 з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів.

По-друге, до мітингів з 25 листопада приєдналися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси Приватбанку в Дніпропетровську та Києві.

По-третє, атака реалізується через головного виконавця - депутата Олександра Дубинського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором Коломойського.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада учасники мітингу біля Національного банку намагалися увірватися в будівлю.



Тим часом, Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі Приватбанк.