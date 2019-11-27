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27 листопада 2019, середа, 09:29 28
Економіка 2019-11-27T12:30:04+02:00
Українські Новини
Активи НБУ продовжують скорочуватися третій квартал поспіль

Активи НБУ продовжують скорочуватися третій квартал поспіль

цінні папери, зобов'язання, МВФ, НБУ, Активи НБУ

Активи Національного банку в січні-вересні поточного року скоротилися на 8,5% з 1 049,379 млрд гривень до 959,705 млрд гривень, після того, як НБУ наростив активи до 1,1 трлн гривень в 2018 році.

Про це свідчать попередні дані по балансу НБУ на 1 жовтня 2019 року, передають Українські Новини.

В структурі активів скорочення відбулося майже за більшістю сегментів.

Внески в рахунок квоти МВФ скоротилися з 77,5 млрд до 66,05 млрд гривень.

Крім того, за звітний період скоротилися кредити банкам та іншим позичальникам з 22,145 млрд гривень до 14,374 млрд гривень, кошти і депозити в інвалюті і банківських металах – з 116,681 млрд гривень до 70,621 млрд гривень.

Цінні папери України скоротилися незначно, з 361,436 млрд гривень до 351,363 млрд гривень.

При цьому цінні папери нерезидентів за звітний період скоротилися з 432,991 млрд гривень до 417,603 млрд гривень.

Зобов'язання Нацбанку скоротилися на 8,5% з 911,872 млрд гривень до 834,674 млрд гривень, а власний капітал скоротився з 137,465 млрд гривень до 124,987 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що оновлення банкнотно-монетного ряду не впливає на рівень інфляції.

Також Нацбанк ввів банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивів з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

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