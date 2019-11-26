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  • В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет
26 ноября 2019, вторник, 13:56 112
Экономика 2019-11-26T14:30:03+02:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет

В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет

НБУ, Монеты, Инфляция, инфляция в Украине
НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Обновление банкнотно-монетного ряда не влияет на уровень инфляции.

Об этом сообщалось на пресс-брифинге Национального банка по завершению оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны, передают Українські Новини.

Отмечается, что введенные Национальным банком в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, а также банкнота номиналом 1000 гривен не повлияет на уровень инфляции, так как это всего лишь оптимизация банкнотно-монетного ряда, а не увеличение в обращении тех или иных банкнот.

В этом году в рамках оптимизации банкнотно-монетного ряда Национальный банк с 1 октября вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и прекратил пополнения наличных денег в обращении монетами номиналом 25 копеек, а с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен.

Указывается, что номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты в 25 копеек.

Те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

В НБУ также подчеркнули, что в конце концов номинальный ряд гривны достигнет оптимального размера - 12 номиналов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк намерен ввести монеты 5 гривен с 20 декабря 2019 и 10 гривен в 2020 году.

НБУ ввел банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывел из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

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