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27 листопада 2019, середа, 08:33 16
Суспільство 2019-11-27T09:00:01+02:00
Українські Новини
У Житомирі продають шкарпетки з цитатами Зеленського

У Житомирі продають шкарпетки з цитатами Зеленського

Ярослав Годунок, Розбійник, Володимир Зеленський, шкарпетки
Шкарпетки. Фото: Житомир онлайн
Шкарпетки. Фото: Житомир онлайн

У житомирському магазині з'явилися зелені шкарпетки з крилатими фразами Президента Володимира Зеленського. В асортименті з'явилися шкарпетки з написом "Вийди отсюда розбійник" або "Плохо чуєш мене?". Про це повідомляє "Житомир-онлайн".


Цими двома фразами Зеленський звернувся до секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Справа закінчилася скандалом, а сам Годунок погрожував подати в суд, але сама по собі фраза дійсно багатьом запам'яталася.

Повідомляється, що шкарпетки виготовив місцевий виробник. Партія налічує близько 50 пар зеленого кольору. За словами продавців, вони готові замовити другу партію, як тільки розпродадуть цю.

Нагадаємо, раніше Годунок дав інтерв'ю Українським Новинам про конфлікт із Зеленським.

Пізніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради. Однак Годунок заперечує, що побив активіста.

У вересні Прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міськради Київської області Ярославу Годунку в побиття активіста.

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