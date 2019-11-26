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26 листопада 2019, вівторок, 23:00 7
Зовнішня політика 2019-11-26T23:22:50+02:00
Українські Новини
Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто в Парижі

Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто в Парижі

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Нормандська четвірка, нормандський формат
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч у Парижі.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела, передають Українські Новини.

Джерело у Франції повідомляє, що Президенти можуть зустрітися в Парижі 9 грудня перед зустріччю "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції).

Крім того, наголошується, що Зеленський може отримати запрошення взяти участь в урочистостях з нагоди 75-річчя закінчення Другої Світової війни в Москві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним 25 листопада не обговорював теми зустрічі "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції).

Також Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів.

Раніше Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч.

Крім того, Зеленський заявляв, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.

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