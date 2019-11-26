Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто в Парижі

Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч у Парижі. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела, передають Українські Новини. Джерело у Франції повідомляє, що Президенти можуть зустрітися в Парижі 9 грудня перед зустріччю "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції). Крім того, наголошується, що Зеленський може отримати запрошення взяти участь в урочистостях з нагоди 75-річчя закінчення Другої Світової війни в Москві. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним 25 листопада не обговорював теми зустрічі "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції). Також Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів. Раніше Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч. Крім того, Зеленський заявляв, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.